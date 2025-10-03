Поиск

В Тбилиси неизвестные избили лидера молодежной организации партии Саакашвили

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель молодежной организации оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Игорь Нармания вечером в пятницу доставлен в больницу в Тбилиси с травмой головы, сообщают грузинские СМИ.

По информации МВД Грузии, инцидент произошел у Метехского храма, где группа оппозиционеров вступила в небольшой конфликт со служителями церкви. Находившиеся рядом граждане вступились за священников, и словесная перепалка переросла в физическое противостояние, в результате чего пострадали как члены оппозиционной партии, так и граждане, причастные к инциденту. Полиция начала расследование.

Как заявила журналистам председатель ЕНД Тина Бокучава, нападение на Нарманию было спланировано правящей партией "Грузинская мечта" с целью запугивания сторонников оппозиции, намеревающихся провести в субботу массовый митинг в Тбилиси с требованием отставки действующих властей.

Партия "Единое национальное движение" была основана в 2001 году экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

