В Грузии пройдут местные выборы

Радикальная оппозиция готовит массовый митинг протеста

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых будут избраны 2058 членов 64 муниципальных собраний и 64 мэров городов.

На большинстве из 3061 избирательных участках голосование пройдет в электронном формате, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Выборы членов муниципальных собраний пройдут по пропорциональной и мажоритарной системе. В них принимают участие 12 политических партий. За ходом выборов будут наблюдать 28 международных и 27 местных организаций, а также представители СМИ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не сомневается в победе на выборах с большим отрывом правящей партии "Грузинская мечта" во всех 64 муниципалитетах.

Согласно проведенным в сентябре соцопросам, за правящую партию могут проголосовать более 65% избирателей, в то время как за оппозиционные партии "Лело", "За Грузию" и "Гирчи" - от 8 до 12%.

Октябрьские выборы бойкотируют восемь радикальных оппозиционных партий, в их числе и самая крупная - "Единое национальное движение", учрежденная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В день выборов лидеры этих партий призвали всех оппозиционно настроенных граждан выйти на улицы Тбилиси и других городов под требованием к властям уйти в отставку.

В свою очередь представители властей предупредили радикалов не предпринимать антиконституционных действий, в противном случае к ним будут применены жесткие меры в рамках закона.

Выборы в Грузии начнутся в 8:00 (7:00 по Москве) и завершатся в 20:00 по местному времени.