Поиск

В Грузии пройдут местные выборы

Радикальная оппозиция готовит массовый митинг протеста

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых будут избраны 2058 членов 64 муниципальных собраний и 64 мэров городов.

На большинстве из 3061 избирательных участках голосование пройдет в электронном формате, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Выборы членов муниципальных собраний пройдут по пропорциональной и мажоритарной системе. В них принимают участие 12 политических партий. За ходом выборов будут наблюдать 28 международных и 27 местных организаций, а также представители СМИ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не сомневается в победе на выборах с большим отрывом правящей партии "Грузинская мечта" во всех 64 муниципалитетах.

Согласно проведенным в сентябре соцопросам, за правящую партию могут проголосовать более 65% избирателей, в то время как за оппозиционные партии "Лело", "За Грузию" и "Гирчи" - от 8 до 12%.

Октябрьские выборы бойкотируют восемь радикальных оппозиционных партий, в их числе и самая крупная - "Единое национальное движение", учрежденная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В день выборов лидеры этих партий призвали всех оппозиционно настроенных граждан выйти на улицы Тбилиси и других городов под требованием к властям уйти в отставку.

В свою очередь представители властей предупредили радикалов не предпринимать антиконституционных действий, в противном случае к ним будут применены жесткие меры в рамках закона.

Выборы в Грузии начнутся в 8:00 (7:00 по Москве) и завершатся в 20:00 по местному времени.

Грузинская мечта Единое национальное движение Ираклий Кобахидзе Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХАМАС выражает готовность обсуждать план Трампа по Газе

Что произошло за день: пятница, 3 октября

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });