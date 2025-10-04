Рейсовый автобус попал в ДТП в Тамбовской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU Рейсовый автобус съехал с дороги в кювет в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Организована доследственная проверка. Следователи выясняют информацию о техническом состоянии автобуса и условиях перевозки людей.