Патрушев: российская армия сильнее американской

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что у России самые сильные вооруженные силы в мире, они превосходят армию США.

"Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Самой сильной армией многие называют США. Ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор", - заявил глава Морской коллегии РФ.

"Ведь мы сейчас говорим - война на Украине - это совершенно неправильно. Весь Запад воюет против России. Все экономики Запада объединились и воюют против нашей страны", - добавил Патрушев.

"К сожалению, в экономическом плане мы не самая сильная страна. Но должен сказать, что наше население проявляет самые лучшие качества людей. И все население включилось и помогает нашей армии. Без этого, конечно, было бы очень сложно только за счет вооруженных сил сдерживать агрессию всей Европы", - сказал помощник президента РФ.

Патрушев является председателем Морской коллегии РФ. В недавнем прошлом он был секретарем Совета безопасности России.