Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели вывели на поверхность 151 человека из шахты "Ерунаковская" в Новокузнецком районе Кемеровской области, где произошло обрушение горной породы, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Выведен 151 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства сообщается, что в настоящее время горноспасатели завершили работу на шахте.

Сообщение поступило в 5:30 (1:30 мск) в воскресенье, всего привлекались 23 спасателя и пять единиц техники.