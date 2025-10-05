За сутки над Белгородской областью нейтрализованы 34 украинских БПЛА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 34 украинских беспилотников подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" за минувшие сутки.

Так, по информации Гладкова, подразделение "Орлан" уничтожило 28 БПЛА. В Белгороде семь дронов самолетного типа были сбиты из стрелкового оружия. Еще 13 беспилотников самолетного типа в Белгороде, а также два FPV-дрона в Белгородском районе и два FPV-дрона в Волоконовском районе были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Шебекинском округе совместными усилиями "Орлана" и бойцов самообороны были сбиты и подавлены РЭБ четыре FPV-дрона.

Подразделением "БАРС-Белгород" подавлено с помощью РЭБ пять FPV-дронов в Шебекинском округе и один FPV-дрон в Краснояружском районе.

По сообщению Минобороны РФ, российские средства ПВО в период с 08:00 до 12.00 мск воскресенья уничтожили 29 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области.