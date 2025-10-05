Поиск

Экспедиция Минобороны и РГО ищет в районе острова Врангеля бригантину канадской экспедиции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные гидрографы ищут в прибрежной зоне острова Врангеля бригантину канадской арктической экспедиции "Карлук" под руководством антрополога Стефансона, которая была раздавлена льдами в 1914 году, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Работы будут выполняться специалистами при помощи новейшего оборудования, установленного на судне, в том числе с использованием многолучевых эхолотов и гидролокаторов бокового обзора. Предстоит обследовать свыше 100 квадратных километров Чукотского моря на глубинах до 100 метров", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

Экипаж гидрографического судна "Антарктида" ТОФ обеспечивает работу совместной экспедиции министерства обороны РФ и Русского Географического общества (РГО) к острову Врангеля.

"В рамках экспедиции научный коллектив РГО во взаимодействии и при участии экипажа судна ТОФ ведёт комплексные исследования акватории острова и территории заповедника. Ключевым проектом экспедиции стали памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию установки флага СССР на острове: реставрация исторического флага и закладка капсулы с посланием потомкам", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ТОФ напоминает, что в 1924 году команда экспедиции на канонерской лодке "Красный Октябрь" подняла советский флаг на острове Врангеля, утвердив суверенитет страны над этими землями. Через два года правительство официально закрепило данные территории за СССР. В 1926 году там появилось первое постоянное поселение.

РГО Минобороны остров Врангеля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили РЗСО HIMARS в Харьковской области

Несколько квартир разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Военная операция на Украине

В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

За ночь над регионами России нейтрализовано 32 беспилотника ВСУ

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });