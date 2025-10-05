Экспедиция Минобороны и РГО ищет в районе острова Врангеля бригантину канадской экспедиции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные гидрографы ищут в прибрежной зоне острова Врангеля бригантину канадской арктической экспедиции "Карлук" под руководством антрополога Стефансона, которая была раздавлена льдами в 1914 году, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Работы будут выполняться специалистами при помощи новейшего оборудования, установленного на судне, в том числе с использованием многолучевых эхолотов и гидролокаторов бокового обзора. Предстоит обследовать свыше 100 квадратных километров Чукотского моря на глубинах до 100 метров", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

Экипаж гидрографического судна "Антарктида" ТОФ обеспечивает работу совместной экспедиции министерства обороны РФ и Русского Географического общества (РГО) к острову Врангеля.

"В рамках экспедиции научный коллектив РГО во взаимодействии и при участии экипажа судна ТОФ ведёт комплексные исследования акватории острова и территории заповедника. Ключевым проектом экспедиции стали памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию установки флага СССР на острове: реставрация исторического флага и закладка капсулы с посланием потомкам", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ТОФ напоминает, что в 1924 году команда экспедиции на канонерской лодке "Красный Октябрь" подняла советский флаг на острове Врангеля, утвердив суверенитет страны над этими землями. Через два года правительство официально закрепило данные территории за СССР. В 1926 году там появилось первое постоянное поселение.