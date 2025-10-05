Жилые дома и ЛЭП повреждены из-за украинских ударов по Белгороду и области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов атаковали беспилотники ВСУ в Белгородской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома - повреждено остекление", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным Гладкова, в Белгородском районе в посёлке Политотдельский FPV-дрон атаковал служебный автобус, в результате чего у транспортного средства оказались выбиты стёкла.

Село Ржевка Шебекинского округа, по информации губернатора, подверглось двум обстрелам: в семи частных домах зафиксированы повреждения, а также перебита линия электропередачи. В районе села Первое Цепляево в результате атаки дрона огнём уничтожен прицеп грузового автомобиля.

В городе Грайворон от удара дрона посечены осколками два легковых автомобиля. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона повреждения получили три частных дома.

В хуторе Леоновка Валуйского округа от удара дрона повреждена кровля складского помещения.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка частный дом атакован FPV-дроном - пробита кровля. В селе Коновалово в результате удара дрона повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, отметил Гладков.

Также, по его информации, в селе Тишанка после прилёта снаряда уничтожено частное домовладение.