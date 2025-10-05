Мужчина ранен в результате атаки дрона в Брянской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украинские дроны ударили по агропромышленному холдингу "Мираторг" в Севском районе Брянской области, есть пострадавший, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения. Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в воскресенье.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил он.