Три подростка погибли и двое пострадали в результате аварии в Белгородской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате ДТП на улице Советская в селе Зозули Белгородской области погибли три подростка, еще двое пострадали, сообщает региональная Госавтоинспекция в воскресенье в своем телеграм-канале.

"В Белгородской области сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого трое подростков погибли и двое пострадали", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 15-летний подросток не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на придорожное дерево и забор частного домовладения. В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля - юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены несовершеннолетний водитель автомобиля и его пассажир 2009 года рождения.