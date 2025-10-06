Поиск

"Золотое яблоко" размещает ЦФА на 1 млрд руб. под 17,5% годовых

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Парфюмерно-косметический ритейлер "Золотое яблоко" размещает первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в сообщении ритейлера.

Доходность фиксированная и составляет 17,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Срок обращения - 1 год.

Сбор заявок пройдет с 6 по 13 октября. Стоимость одного ЦФА - 1 тыс. рублей.

"Выходя на рынок ЦФА, компания тестирует этот инструмент не только как источник средств, но и как маркетинговый канал", - говорится в сообщении "Золотого яблока".

Купить ЦФА могут только клиенты Альфа-банка. Проценты по выпуску будут выплачиваться каждый месяц на счет инвестора в банке.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг (в т.ч. облигаций), которые выпускаются в виде токенов и подтверждают права инвестора на актив. Максимальная сумма инвестиций в ЦФА для неквалифицированных инвесторов по закону составляет 600 тыс. рублей в год.

"Золотое яблоко" развивает онлайн-продажи с доставкой через сайт и приложение, а также имеет около 50 больших розничных магазинов. В ассортименте ритейлера представлено около 5 тыс. брендов в категориях: красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения. В настоящий момент "Золотое яблоко" работает в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

