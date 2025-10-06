Поиск

Почти 5 тыс. домов оказались без света в Иркутской области из-за непогоды

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения произошло в нескольких населенных пунктах и садовых товариществах в Иркутской области после снегопада, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.

"В Иркутском районе обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, всего - 2156 домов, в которых живут 8404 человека", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в Правобережном округе Иркутска, без электричества - 2723 частных жилых дома.

"Также энергетики сообщают о локальных отключениях в Шелехове и Шелеховском районе. Электроснабжение будет восстанавливаться постепенно после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования", - проинформировал Кобзев.

По словам главы региона, на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" с 45-го по 100-й километры действуют временные ограничения для грузовиков и автобусов, ведется противогололедная обработка дорожного полотна. Работы по очистке от снега проводятся и на других трассах.

Игорь Кобзев Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика
Военная операция на Украине

Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

В результате удара ВСУ по Белгородской области есть повреждения системы энергоснабжения

Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о мошенничестве

Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили РЗСО HIMARS в Харьковской области

Несколько квартир разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Военная операция на Украине

В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7291 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });