Почти 5 тыс. домов оказались без света в Иркутской области из-за непогоды

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения произошло в нескольких населенных пунктах и садовых товариществах в Иркутской области после снегопада, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.

"В Иркутском районе обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, всего - 2156 домов, в которых живут 8404 человека", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в Правобережном округе Иркутска, без электричества - 2723 частных жилых дома.

"Также энергетики сообщают о локальных отключениях в Шелехове и Шелеховском районе. Электроснабжение будет восстанавливаться постепенно после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования", - проинформировал Кобзев.

По словам главы региона, на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" с 45-го по 100-й километры действуют временные ограничения для грузовиков и автобусов, ведется противогололедная обработка дорожного полотна. Работы по очистке от снега проводятся и на других трассах.