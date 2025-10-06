Поиск

ОАК передала Минобороны России очередную партию самолётов Су-34

До конца года запланированы новые поставки - "Ростех"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передала Воздушно-космическим силам России Объединенная авиастроительная корпорация, сообщила в понедельник госкорпорация "Ростех", в состав которой входит ОАК.

"Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и лётных заводских испытаний и переданы заказчику", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха".

По её данным, авиазаводы госкорпорации "не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику".

"До конца года запланированы новые поставки", - говорится в сообщении.

"Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолёт также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки", - информирует пресс-служба.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отмечает, что предприятия корпорации "держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России".

"Это не последняя поставка в этом году. Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объёмы изготовления самолётов под задачи Минобороны России", - сказал Бадеха, слова которого приведены в сообщении.

По официальной информации, на Су-34, способном поражать цели в любое время суток при любых метеорологических условиях, используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта - до 4 000 км и высокая скорость - до 1 900 км/ч.

ВКС России Минобороны России Ростех
