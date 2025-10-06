Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник сохранил нисходящий импульс минувшей пятницы из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,2%, к рубежу 2600 пунктов; лидируют в откате бумаги ПАО "Группа Позитив" (-3,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Московской биржи" (-1,4%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2600,26 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 октября, составляет 81,8969 руб. (+88,84 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,3%), "Русала" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%).

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Согласно служебным документам, попавшим к EUobserver, ЕС в рамках 19-го пакета санкций внесет в "черные списки" еще 120 танкеров российского "теневого флота", что доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц", - информирует портал. Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

Тем временем, журнал The American Conservative считает, что сообщения последних дней о возможности поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" не основаны на реальности.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность поставки крылатых ракет Украине. "Реальность противоречит этому: у США небольшой запас ракет и они производят менее 200 единиц в год, а это означает, что Украина вряд ли получит их много, если получит вообще", - говорится в статье.

В ней отмечается также, что "у Украины нет ни одной платформы, необходимой для запуска ракет "Томагавк". "Россия знает, - говорится в публикации, - что Украина не смогла бы использовать крылатые ракеты без того, чтобы разведка США не обнаруживала цели и не обеспечивала целеуказания, а это является потенциальной "красной линией", которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп очень не хотел бы".

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает хорошей идеей приложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Для меня это звучит как хорошая идея", - приводят слова Трампа американские журналисты.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в конце прошлой недели зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в прямом эфире РБК, что Банк России подтверждает июльский прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год в 12-13% годовых. Также Заботкин подтвердил, что тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, так как рубль торгуется в районе 80-84 рублей, что является нижней границей диапазона за последние два года.

"Текущие уровни являются привлекательными для наращивания среднесрочных позиций в валюте, например, через валютные облигации. Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2025 года составляет выше 90 руб./$1, а драйвером роста спроса на валюту может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и рост импорта перед новогодними праздниками", - считает аналитик.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи в конце прошлой недели пробил важный уровень поддержки 2600 пунктов, отметившись на субботних торгах ниже 2565 пунктов, после чего наметился коррекционный отскок для снятия перепроданности рынка, отмечает Степанов.

В США в минувшую пятницу обновил максимум индекс Dow Jones (+0,5%), просел Nasdaq (-0,3%), стабилизировался S&P 500 (+0,01%) на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун). По итогам прошедшей недели Dow Jones вырос на 1%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq - на 1,3%.

Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре. При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии в понедельник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 4,8%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), но умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на решении ОПЕК+ по квотам.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,48 за баррель (+1,5%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $61,82 за баррель (+1,5%).

Восемь стран ОПЕК+ приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки ввиду стабильного мирового экономического прогноза и благоприятных рыночных условий, которые в настоящее время отражаются в низких запасах нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК. В сообщении подчеркивается, что ограничения в 1,65 млн б/с в перспективе могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от ситуации на рынке. Следующая встреча министров намечена на 2 ноября.

Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн баррелей в сутки (б/с), что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

Рост будет более сдержанным из-за компенсационных графиков за перепроизводство в предыдущие периоды, прежде всего, со стороны Казахстана, который должен сократить добычу в ноябре на 86 тыс. б/с.