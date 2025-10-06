Правительство выделит еще 4 млрд рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительное финансирование на поддержку пострадавших предприятий Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщило Минэкономразвитире. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование из резервного фонда кабмина в рамках программы комплексного восстановления приграничных территорий пойдет на три ключевых направления: субсидии для восстановления поврежденной инфраструктуры и оборудования, компенсационные выплаты по страховым взносам и предоставление льготных займов.

Белгородская область получит субсидию в размере 1,66 млрд рублей, Брянская область - 360 млн рублей, Курская область - 2,1 млрд рублей. По направлениям поддержки 1,6 млрд будет направлено на субсидии на восстановление пострадавшей недвижимости и оборудования, 1,4 млрд рублей - на компенсацию затрат на погашение отсроченных страховых взносов, еще миллиард рублей - на предоставление льготных микрозаймов.

По предварительным прогнозам, поддержку получат более 500 компаний.

"Новое решение о выделении еще 4 млрд рублей позволит пострадавшим организациям и индивидуальным предпринимателям получить субсидии, льготные займы и средства на оплату страховых взносов. Это даст возможность бизнесу возобновить деятельность, снизить издержки, закупить оборудование, восстановить выпуск товаров и предоставление услуг", - прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В 2025 году правительство уже направляло свыше 2 млрд рублей на поддержку предприятий приграничных регионов.