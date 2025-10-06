Нарушающие миграционное законодательство компании могут не допустить к госзакупкам в РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Компании, незаконно привлекающие иностранных работников, могут не допустить к участию в госзакупках. Соответствующие поправки (законопроект № 1032195-8) к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесены на рассмотрение Госдумы рядом депутатов.

"Участие (в госзакупках - ИФ) поставщиков, незаконно привлекавших иностранных работников, подрывает принципы честной конкуренции и наносит ущерб экономике, - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. - Такие компании искусственно снижают издержки за счёт уклонения от налогов, страховых взносов и социальных обязательств, что позволяет им снижать цены в ущерб качеству товаров и услуг. Подобная практика искажает рынок, лишает государство законных доходов и создаёт несправедливые условия для добросовестных участников закупок".

Сам законопроект дополняет перечень обязательных требования к участникам госзакупок. В случае принятия этих поправок участником закупок будут признаваться только те компании, которые за два предыдущих года (до момента подачи заявки) не привлекалось к административной ответственности по "миграционным" статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях.

"Таким образом, дополнительная экономическая "санкция" будет стимулировать организации соблюдать требования закона, - отмечается в пояснительной записке. - Предложенная мера создаст экономический стимул для организации контроля: компании будут вынуждены наладить внутренние процедуры по легальному оформлению иностранцев, иначе риск исключения из закупок на четыре года станет реальным и ощутимым".

Необходимость такой меры авторы законопроекта объясняют, в частности, ростом числа правонарушений в части незаконного привлечения иностранных работников и слабым эффектом от наказания за такие правонарушения.

"Миграционная практика показывает, что незаконное привлечение иностранных работников является массовым явлением", - говорится в записке.

По данным авторов законопроекта, в 2024 году судебными органами было рассмотрено 27,2 тыс. дел по "миграционным" статьям КоАП РФ, было наказано 17,6 тыс. нарушителей, вынесено 11,8 тыс. постановлений о штрафах, общая сумма которых составила 2,7 млрд рублей.