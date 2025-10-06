Поиск

Минкультуры разработает критерии для оценке восприятия традиционных ценностей в кино

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ разрабатывает перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Указанный перечень в данный момент находится в разработке. Он будет относиться к аудиовизуальным произведениям, созданным при государственной финансовой поддержке", - сообщили в пресс-службе Минкультуры в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ сообщила, что Минкультуры направило соответствующий перечень на согласование в Минцифры. Согласно документу, на который ссылается издание, рекомендации будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и других видеосервисах РФ.

Как уточняет газета, в перечне рекомендаций с критериями говорится, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов.

Вопросы будут направлены на оценку уровней "эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности", а также "готовности рекомендовать контент другим пользователям". Кроме того, количественные показатели также будут учитываться, например, число просмотров, "уровень досматриваемости" и анализ упоминаний в СМИ.

Минкультуры РФ
