Глава афганского МИД прибыл в РФ для участия в "Московском формате" консультаций по Афганистану

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки прибыл в российскую столицу для участия в "Московском формате" консультаций по Афганистану, сообщили в афганском МИД.

"Муттаки прибыл в столицу России для участия в седьмой консультативной встрече в "Московском формате" по Афганистану", - сообщил в соцсетях директор по связям с общественностью МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад.

Ахмад отметил, что министр иностранных дел Афганистана впервые участвует в "Московском формате" в качестве официального члена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в Москве 7 октября состоится очередное заседание "Московского формата" консультаций по Афганистану.

По словам представителя МИД России, консультации пройдут на уровне специальных представителей, старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В качестве гостя приглашена делегация Белоруссии.

"Заседание откроет министр иностранных дел России. Оно пройдет в закрытом режиме. Приоритетное внимание будет уделено проблематике содействия афганскому национальному примирению и расширения практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. Также планируется по итогам принятие совместного заявления", - говорила Захарова.

Афганская сторона, сообщала представитель МИД РФ, будет представлена министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки, который "на полях" мероприятия проведет отдельную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - поясняла Захарова.

