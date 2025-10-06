Три БПЛА обнаружены и обезврежены на предприятии в Тюмени

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Беспилотные летательные аппараты обнаружены и обезврежены на территории предприятия в тюменском микрорайоне Антипино, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информация об обнаружении трех БПЛА поступила в понедельник вечером. На место выехали все экстренные службы.

"Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу", - отмечается в сообщении.