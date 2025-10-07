Сентябрьская погода будет на этой неделе в Москве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Облачная и теплая погода, с температурой соответствующей значениям сентября, будет в Москве на этой неделе, до конца недели также прогнозируются небольшие дожди, в выходные осадки усилятся, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение практически всей недели будет противостояние двух барических систем: к востоку европейской территории - мощный антициклон, а с запада - хорошо выраженная циклоническая деятельность. Это все приведет к тому, что воздушные массы будут поступать в Москву с южной составляющей (воздушные массы будут поступать, в том числе, и с юга - ИФ)", - сказал Вильфанд.

Также в течение недели в московском регионе прогнозируются небольшие дожди, всего может выпасть от 5 до 10 мм осадков: "каждый день по 2-3 мм, в общем, по чуть-чуть".

Говоря о температуре, Вильфанд уточнил, что в течение всей недели температура ночью будет около плюс 7 - плюс 9 градусов, а днем - плюс 11 - плюс 13.

"И погода тёплая, ночные температуры будут выше среднесуточных климатических характеристик (...) Сейчас сентябрьская погода и она будет такой в течение этой недели", - уточнил Вильфанд.

Кроме того, в течение недели будет меняться атмосферное давление. Если до пятницы, включительно, оно будет выше нормы, то в предстоящие выходные оно будет на 5-7 мм ниже нормы.

"Поэтому в выходные чуть больше осадков прогнозируется, более дождливая погода", - сказал Вильфанд.