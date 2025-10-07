Спикер Думы Хабаровского края предложил изменить правила распределения субсидий на модернизацию ЖКХ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов предложил сохранить условия софинансирования при получении федеральных субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры, изменив ставку внутри регионов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Эту инициативу спикер озвучил в Совете Федерации на парламентских слушаниях, где обсуждался федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Предлагаем выполнять условие софинансирования 20% для программы модернизации коммунальных объектов в целом, дав возможность самостоятельно дифференцировать эту ставку внутри региона", - цитируется в сообщении Шевцов.

Так, по его словам, для городских, крупных агломераций могли бы устанавливать условие 30% софинансирования, а для маленьких таежных поселков может быть и 0%.

"Предложение актуально для всех дальневосточных регионов. Это снизит финансовую нагрузку на поселения, позволит реализовывать программу модернизации более эффективно", - подчеркнул Шевцов.

В настоящее время одним из условий получения субсидии на строительство или капремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения является привлечение внебюджетных источников финансирования в размере 20% по каждому объекту. Это условие крайне жесткое для малонаселенных пунктов и неизбежно приводит к резкому росту тарифов на услуги.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр финансов РФ Антон Силуанов поддержали предложение Хабаровского края и внесли его в проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний.