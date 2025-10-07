Поиск

Минобороны РФ сообщило о комплексной проверке Омского ракетного объединения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения проходит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в соответствии с планом подготовки, сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2025 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно- штабного учения с Ужурским ракетным соединением под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева", - говорится в сообщении.

Согласно ему, комиссия командования РВСН оценит подготовку органов управления и выучку расчетов. В ходе учений к решению практических задач, помимо ударной группировки РВСН, планируется привлечь обеспечивающие силы с выводом в районы предназначения, а также приданные (нештатные) формирования в составе ЦВО.

Кроме Ужурского ракетного соединения, привлеченного на проверку в полном составе, на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки Новосибирского, Иркутского и Барнаульского ракетных соединений. Основная цель учений - совершенствование слаженности органов военного управления. В ходе проверки личный состав объединения показал высокий уровень выучки и готовность выполнить задачи по предназначению, заявили в Минобороны.

