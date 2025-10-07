Четыре человека погибли в Херсонской области в результате атаки дронов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в Херсонской области после атаки украинских БПЛА по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Четверо мирных жителей погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что от атаки БПЛА также пострадал житель Новой Каховки 1952 года рождения, он госпитализирован с осколочными ранениями.

Кроме того, из-за атаки ВСУ разрушена АЗС в Великой Лепетихе, сообщил губернатор.