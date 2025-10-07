Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, разрушений и пострадавших нет, сообщает "Росэнергоатом".

"В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу станции - на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, №5 и №6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2,6 ГВт.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.