Мишустин пообещал туристической отрасли господдержку в полном объеме

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Государство выполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки развития туристической отрасли, заявил на третьей стратегической сессии по развитию туризма премьер-министр Михаил Мишустин.

"В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1,1 трлн рублей, но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы. Благодаря чему удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тысяч новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны. Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объеме", - заверил он.

Мишустин добавил, что очень важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и планы.

"И все объекты доводились бы до готовности четко и в срок, а наши граждане могли там получать качественные услуги по доступным ценам", - подытожил он.

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России посвящена оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма.