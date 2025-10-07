Поиск

Мишустин пообещал туристической отрасли господдержку в полном объеме

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Государство выполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки развития туристической отрасли, заявил на третьей стратегической сессии по развитию туризма премьер-министр Михаил Мишустин.

"В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1,1 трлн рублей, но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы. Благодаря чему удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тысяч новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны. Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объеме", - заверил он.

Мишустин добавил, что очень важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и планы.

"И все объекты доводились бы до готовности четко и в срок, а наши граждане могли там получать качественные услуги по доступным ценам", - подытожил он.

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России посвящена оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

Песков объяснил ускорение приватизации враждебными действиями и санкциями против России

Росавиация ожидает до 2030 года выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов

Росавиация ожидает до 2030 года выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов

Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Минфин оценил в 25 млрд руб. поступления в бюджет при отмене нулевого НДС для отечественного софта

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7308 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });