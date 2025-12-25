Поиск

Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Продолжительность полета составила более 7 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в полете Ту-95МС прикрывали истребители Су-33 ВМФ России.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в ведомстве.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - сказано в сообщении.

16 декабря Минобороны РФ проинформировало о патрулировании нейтральных вод Черного моря дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

По официальным данным, на вооружении дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

