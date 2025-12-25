Поиск

Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Ведомостям".

"Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно", - сообщил изданию представитель Кремля.

"Решение главы государства, это же его послание", - ответил Песков на вопрос о том, почему послание не будет оглашено в 2025 году.

Пресс-секретарь добавил, что "как президент посчитает необходимым, оно состоится - и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика".

