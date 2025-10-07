Поиск

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения "и высказал самые добрые пожелания в этой связи".

Условлено о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
