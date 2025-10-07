Ушаков выразил сомнение, что Путин приедет на Климатический саммит в Бразилию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются, что президент РФ Владимир Путин приедет в Бразилию на Климатический саммит.

"Вы знаете, (есть - ИФ) определенные проблемы, в контексте участия нашего президента. И вы знаете, какие проблемы: связаны с Международным уголовным судом. Эти проблемы не удалось снять в ходе предыдущих мероприятий, так что, не думаю, что какое-то окно откроется в контексте Климатического саммита. Думаю, что нет", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин принять участие в Климатическом саммите в Бразилии в ноябре.