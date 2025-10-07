Поиск

Мебельный цех загорелся в Екатеринбурге на площади 900 кв.м

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в мебельном цехе в Екатеринбурге вблизи Уральского турбинного завода (УТЗ) во вторник вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Горит цех по производству мебели, он не наш, собственник у него есть, он на той же промплощадке, что и мы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, УТЗ работает в штатном режиме.

Как уточнили агентству в пресс-службе свердловского Главного управления МЧС, на территории промышленной площадки горит кровля складского здания по улице Фронтовых бригад. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что площадь возгорания составляет 900 кв.м. К тушению привлечены 12 единиц техники и 30 спасателей.

Екатеринбург МЧС
