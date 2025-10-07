Поиск

Путин в Петербурге провел совещание об оперативной обстановке на фронтах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск", - рассказал Песков.

Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I и пообщался с настоятелем храма.

"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков.

Безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск, заявил Путин.

"Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

"Давайте начнём эту работу - посмотрим, как мы движемся к этой цели", - отметил он.

Петербург Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7311 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });