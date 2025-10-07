Путин в Петербурге провел совещание об оперативной обстановке на фронтах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск", - рассказал Песков.

Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I и пообщался с настоятелем храма.

"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков.

Безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск, заявил Путин.

"Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

"Давайте начнём эту работу - посмотрим, как мы движемся к этой цели", - отметил он.