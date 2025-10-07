Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба во вторник.

Президент продолжил: "И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача - обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической".

Наиболее активные боевые действия идут на красноармейском и днепропетровском направлениях, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании у Путина.

"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях", - сказал Герасимов.

"Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов", - подчеркнул начальник Генштаба.

"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление", - отметил он.

Российские штурмовые отряды, сообщил Герасимов, продвигаются в южных районах Красноармейска. "Окружен населенный пункт севернее Красноармейска - это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирований ВСУ", - сказал Герасимов.