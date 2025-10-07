Поиск

Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба во вторник.

Президент продолжил: "И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача - обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической".

Наиболее активные боевые действия идут на красноармейском и днепропетровском направлениях, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании у Путина.

"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях", - сказал Герасимов.

"Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов", - подчеркнул начальник Генштаба.

"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление", - отметил он.

Российские штурмовые отряды, сообщил Герасимов, продвигаются в южных районах Красноармейска. "Окружен населенный пункт севернее Красноармейска - это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирований ВСУ", - сказал Герасимов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина Валерий Герасимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7314 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });