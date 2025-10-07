Поиск

Герасимов заявил о продвижении вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" вооруженных сил РФ продолжает наступать в Днепропетровской и Запорожской областях, взяв под контроль с 1 сентября более 200 кв. км территории, доложил глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Восток" продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории", - доложил он на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством министерства обороны и генерального штаба, командующими группировками войск.

"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населёнными пунктами Приморское и Степногорск", - продолжил Герасимов.

По его словам, "соединения и воинские части Объединённой группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утверждённым замыслом".


Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов
