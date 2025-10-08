Аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя вернулись к штатной работе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя снова принимают и отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем телеграм-канале утром в среду.

Кореняко уточнил, что во время действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший в Волгоград.

В настоящее время приостановлена работа аэропорта Нижнего Новгорода.