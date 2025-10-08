Рябков пообещал Америке зеркальный ответ на возможное проведение ядерных испытаний

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ответ Москвы в случае принятия Вашингтоном решения о проведении ядерных испытаний будет зеркальным и не заставит себя ждать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний, - и Вашингтон, разумеется, прежде всего, в данном контексте в фокусе нашего внимания, - то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать", - сказал он.

Он добавил, что "США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности". "Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний российской стороной", - сказал Рябков.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, располагает ли Москва каким-то данными о готовящихся в США ядерных испытаниях в связи с недавними комментариями президента Владимира Путина. Тот 2 октября в Сочи сказал, что Россия фиксирует намерения других стран по ядерным испытаниям.

"Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал президент.