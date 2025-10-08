Поиск

Рябков пообещал Америке зеркальный ответ на возможное проведение ядерных испытаний

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ответ Москвы в случае принятия Вашингтоном решения о проведении ядерных испытаний будет зеркальным и не заставит себя ждать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний, - и Вашингтон, разумеется, прежде всего, в данном контексте в фокусе нашего внимания, - то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать", - сказал он.

Он добавил, что "США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности". "Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний российской стороной", - сказал Рябков.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, располагает ли Москва каким-то данными о готовящихся в США ядерных испытаниях в связи с недавними комментариями президента Владимира Путина. Тот 2 октября в Сочи сказал, что Россия фиксирует намерения других стран по ядерным испытаниям.

"Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал президент.

МИД Сергей Рябков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Автора проекта реконструкции вестибюля метро "Горьковская" убили в Петербурге

Прокурор заявил, что ущерб от действий экс-судьи ВС Момотова составил 500 млн руб.

Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями
Встреча Путина и Трампа на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске
Военная операция на Украине

Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Военная операция на Украине

Три человека погибли в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Ряд свердловских предприятий ввел режим реагирования на угрозу атаки БПЛА

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7319 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });