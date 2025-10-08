Затраты компаний на цифровизацию в 2024 году выросли до 5 трлн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В 2024 году затраты российских компаний (учтены данные более 261 тысячи организаций - ИФ) на свою цифровизацию выросли на 29,5%, до 5,24 трлн рублей, говорится в исследовании IT-холдинга Т1 "Пульс цифровизации".

"Инвестиции в цифровизацию в 2024 году возросли в большинстве рассматриваемых отраслей, - отмечают авторы исследования. - Наиболее ощутимый прирост - в нефтегазовой промышленности, машиностроении и фармацевтике".

В абсолютном выражении, в топ-5 отраслей с наибольшими затратами на цифровизацию вошли финсектор (1,22 трлн рублей, рост на 36,5%), транспорт и логистика (276 млрд рублей, снижение на 5,1%), нефтегазовая промышленность (135 млрд рублей, рост на 154%), электроэнергетика (126 млрд рублей, рост на 10%) и металлургия (121 млрд рублей, рост на 9%).

Основные затраты компаний пришлись на закупку IT-оборудования (21-66% в зависимости от отрасли) и программного обеспечения (18-55%). Так, например, в финсекторе на эти направления пришлось, соответственно, 28% и 41%, в транспортной отрасли - 35% и 31%, в нефтегазе - 24% и 55%, в электроэнергетике - 32% и 40%, в металлургии - 54% и 24%.

Затраты бизнеса на другие направления цифровизации относительно невелики. Так на информбезопасность приходится в среднем 3,9% от всех IT-затрат компаний (1-8,7% в зависимости от отрасли), на технологии искусственного интеллекта - 1,7% (0,1-4,6%), на сквозные технологии - 0,3%.

"В продукты и услуги в области ИБ в 2024 году в наибольшей степени инвестировали нефтегазовые, электроэнергетические компании и научные организации (8,7%, 7,1% и 8,7% - ИФ), - говорится в исследовании. - Наибольшее финансирование ИИ по доле от бюджета получили отрасли финансовых услуг, нефтегаза и сельского хозяйства (4,6%, 2,1% и 1,7% - ИФ)".

При этом отмечается, что наибольший уровень проникновения ИИ в 2024 году наблюдался в сегменте розничной торговли - эти технологии (компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, обработка текста, интеллектуальная поддержка принятия решений) использовали 25,1% компаний, в финсекторе - 7,9% и здравоохранении - 7%. Причем 22,5% компаний самостоятельно разрабатывали необходимые им решения.