Автора проекта реконструкции вестибюля метро "Горьковская" убили в Петербурге

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило об убийстве 73-летнего мужчины в Центральном районе города; по данным СМИ, погибшим оказался архитектор Александр Супоницкий.

"8 октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительным следствием установлено, что потерпевший утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Последний из имеющегося при нем карабина произвел выстрел в мужчину. После совершенного преступления, 49-летний мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По сообщениям СМИ, убитый - председатель совета директоров Группы компаний "SUART", член Союза архитекторов СССР (в дальнейшем РФ) Александр Супоницкий. На сайте возглавляемой им архитектурной мастерской размещена информация о проекте и строительстве нового наземного вестибюля станции метрополитена "Горьковкая" в Петербурге, вариантах архитектурного решения реконструкции наземных павильонов станций "Фрунзенская", "Парк Победы" и других объектах в городе и за его пределами.