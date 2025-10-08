ВС определит стандарты разумности поведения налогоплательщика в ситуации забывчивости ФНС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, вправе ли компания взыскать с налогового органа-бенефициара убытки в виде переплаты комиссии банку-гаранту, возникшей из-за несвоевременного уведомления о снятии с него обязательств.

Согласно картотеке, на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС передана жалоба одного из региональных налоговых управлений, которое считает, что дополнительные расходы возникли не только по вине налогового органа, но и в результате бездействия налогоплательщика, несоотносимого с разумным и добросовестным поведением коммерческой организации.

Этот вопрос предстоит разрешить на примере тяжбы между УФНС по Хабаровскому краю и ООО "Амур Минералс" - оператором разработки Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.

Компания воспользовалась правом на возмещение НДС за второй квартал 2023 года в заявительном, то есть ускоренном порядке - до окончания камеральной проверки. Такая опция предусмотрена статьей 176.1 Налогового кодекса. Но есть условие - наличие банковской гарантии или поручительства, которая позволит вернуть средства в казну, если при проверке налоговики полностью или частично не подтвердят право на возврат.

В качестве гаранта "Амур Минералс" выбрал Газпромбанк. Банк выдал гарантию на всю величину потенциального возмещения - 5,1 млрд рублей. Вознаграждение банка составляло 0,45% годовых от суммы гарантии, оплата, согласно рамочному договору, производилась поквартально. По умолчанию гарантия действовала до 21 мая 2024 года, но могла прекратить действие раньше - в том числе с даты получения банком уведомления от налогового органа об освобождении его от обязательств по ней.

Все стороны были связаны обязательствами извещать друг друга о дальнейших событиях. Инспекция на основании статьи 176.1 НК должна была проинформировать налогоплательщика о благополучном завершении камеральной налоговой проверки в течение семи дней, а гаранта - не позднее следующего дня с момента извещения компании. "Амур Минералс", кроме того, по договору с банком, обязан был проинформировать его о результатах налоговой проверки в течение 10 рабочих дней с даты получения документов от налоговых органов.

УФНС по Хабаровскому краю подтвердила право "Амур Минералс" на всю сумму возмещения (точная дата решения в материалах дела не приводится). 21 сентября 2023 года информацию об этом по телекоммуникационным каналам получила компания и затем, согласно судебным документам, выполнила свою обязанность проинформировать банк-гарант об исходе ревизии.

Кредитная информация в эту дату от налоговиков соответствующих сведений не получила. "...Вследствие технологической ошибки [извещение] не было отправлено", - объясняло позднее УФНС (цитата по материалам дела). Письмом через "Почту России" документ был направлен в банк 27 ноября, получен 5 декабря 2023 года. Таким образом, гарантия прекратила свое действие только с 6 декабря, и "Амур Минералс" переплатил за дополнительный период действия гарантии 4,15 млн рублей.

Межрегиональная инспекция ФНС по Дальневосточному федеральному округу, рассмотрев жалобу компании, признала неправомерными действия должностных лиц налогового управления, которые не уложились в регламентный срок отправки документов в банк. После этого "Амур Минералс" обратился в Арбитражный суд Хабаровского края за взысканием суммы переплаты с регионального УФНС.

В первой инстанции налоговики настаивали на отсутствии вины с их стороны, так как 21 сентября извещение направлялось (но не дошло, как уже говорилось выше, из-за "технологической ошибки" - ИФ). Суд отклонил этот довод, отметив, что незаконность бездействия управления по своевременному направлению гаранту уведомления подтверждена решением вышестоящего налогового органа.

Еще один аргумент УФНС по Хабаровскому состоял в том, что компания действовала недобросовестно и якобы не выполнила обязанность известить банк об исходе ревизии. "Из представленных в материалы дела обеими сторонами доказательств усматривается, что общество исполнило <...> обязанность письменно сообщить [в банк] о результатах проведенной проверки", - не согласился суд с налоговиками. Кроме того, обмен сообщениями между "Амур минералс" и кредитной организацией "вопреки позиции налогового органа, носит информативный характер и не может заменить собой обязанность бенефициара (УФНС - ИФ) по освобождению гаранта ("Газпромбанк" - ИФ) от его обязательств", решил суд, отклонив доводы о недобросовестности.

Отверг он и аргумент налогового органа об автоматическом прекращении действия гарантии после принятия управлением решения о возмещении НДС. Оно ссылалось на статью 417 Гражданского кодекса, согласно которой обязательство прекращается, если его исполнение становится невозможным в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления. Суд исходил из приоритета специальной нормы, в данном случае положений НК, над общей - ГК.

Арбитражный суд Хабаровского края полностью удовлетворил требования "Амур Минералс", взыскав с краевого налогового управления 4,15 млн рублей. Апелляция и кассация согласились с его выводами.

Теперь УФНС направило жалобу в Верховный суд. Управление продолжает настаивать, что компания действовала недобросовестно, что способствовало возникновению и увеличению суммы затребованных убытков. Налоговый орган повторяет свой аргумент о том, что компания не известила банк об итогах проверки, что не позволило нивелировать последствия технических неполадок при отправке изначального уведомления, также она не обращалась в налоговый орган в целях устранения возникшей ситуации.

В связи с этим УФНС по Хабаровскому краю полагает, что плата по гарантии 4,15 млн рублей "возникла не только по вине налогового органа, но и в результате бездействия и нарушения договорных обязательств перед банком со стороны самого налогоплательщика, не соотносимого с разумным и добросовестным поведением коммерческой организации".

Судья Марина Антонова сочла доводы достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС.

ООО "Амур Минералс" - оператор разработки Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае. Строительство ГОКа на нем началось в 2021 году.

Выручка компании за 2024 год составила 24,48 млрд рублей, чистая прибыль 6,71 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".