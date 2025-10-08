В Госдуму внесли законопроект о возможности включения ЦФА в ПИФы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет включать цифровые финансовые активы (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФов), в нем также прописан новый механизм допуска ЦФА к профессиональной инфраструктуре традиционного финансового рынка.

Законопроект, меняющий законы "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах" размещен в базе данных парламента.

"Включить цифровые права в перечень разрешенных активов для включения в состав паевых инвестиционных фондов, распространив при этом на них действующий в настоящее время механизм разделения функций по управлению и "безопасному хранению", осуществляемых управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также применив к ним все аналогичные ограничения, действующие в отношении ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект распространяет регулирование брокерской деятельности и доверительного управления на операции с цифровыми правами, устанавливая для них те же требования и меры защиты клиентов, что применяются при работе с ценными бумагами.

Речь идет о третьей версии законопроекта № 446411-8, который с 2023 года дважды вносился в парламент. Первая редакция предполагала создание системы цифровых свидетельств на ЦФА, через которые активы могли бы обращаться на традиционных биржах. Юридической моделью тогда служил механизм утилитарных цифровых прав (УЦП), выпускаемых на инвестиционных платформах.

Вторая редакция, внесенная в апреле, сохраняла концепцию цифровых свидетельств, но расширяла доступ к таким инструментам для неквалифицированных инвесторов при соблюдении ряда условий.

В текущей версии концепция цифровых свидетельств полностью исключена. Теперь цифровые финансовые активы могут обращаться напрямую через брокеров, доверительных управляющих и депозитарии по тем же правилам, что и ценные бумаги.

"Предлагаемое законопроектом расширение регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и схем коллективного инвестирования позволит: обеспечить правовую определенность и устранить пробелы регулирования оборота цифровых прав с участием посредников; гарантировать защиту прав инвесторов и минимизацию рисков злоупотреблений; сформировать устойчивый и конкурентоспособный рынок цифровых активов в России", - говорится в пояснительной записке.

В случае приятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.