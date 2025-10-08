Поиск

Лавров заявил о необходимости переформатировать функционал присутствия РФ в Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в присутствии РФ в стране.

"Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал", - сказал Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент из которого был опубликован на сайте МИД РФ в среду вечером.

"Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам - это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки", - отметил министр. "Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", - добавил он.

Лавров отметил, что необходимо скорректировать присутствие РФ в Сирии под новые условия. "Это касается и наших военных баз. Президент В.В.Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", - сказал глава МИД РФ.

Министр также заявил: "Мы неконъюнктурно дружим с Сирийской Арабской Республикой". Он сказал, что сразу же после событий декабря 2024 г. "возобновили наш контакт". "Президент В.В.Путин говорил по телефону с руководителем новых властей, г-ном А.Шараа. Межведомственная делегация побывала в начале этого года в Дамаске и провела "инвентаризацию" вместе с сирийскими коллегами проектов, которые были запущены при президенте Б.Асаде и которые, по нашему мнению, вполне могли бы в нынешних условиях продолжаться с некоторыми уточнениями", - сказал глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Сирия
