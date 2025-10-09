Банк России ждет появления законов об инвестировании в криптовалюты в 2026 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает на появление законодательства, которое регулировало бы все инвестиции в криптовалюты, и появление первых лицензированных компаний в 2026 году, заявил на форуме "Финополис" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"С точки зрения сроков мы здесь очень амбициозны. Нам кажется, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, и сейчас нам надо постараться достигнуть окончательного консенсуса и двигаться дальше. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начали бы работать лицензионные процессы, чтобы до конца 2026 года, может быть, появились уже первые компании с соответствующими лицензиями", - сказал он.

По его словам, нужно, чтобы была задействована профессиональная финансовая инфраструктура. ЦБ считает, что все сделки должны осуществляться через финансовых посредников, которые будут получать на это специальные лицензии, но внутри конфигурация сделок может иметь гибкие механизмы. В такой структуре есть место и брокерам, и учетной инфраструктуре, и аналогам криптобирж.

"Мы полагаем, что после 2026 года надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с криптой. И для того, чтобы уже в 2027 году вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, Административный кодекс, Уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов", - добавил он.

"Мы полагаем, что все "антиомывочные" механизмы должны действовать в отношении инвестирования в криптоактивы, все лица должны быть идентифицированы, платежи понятны, инвестиции понятны, источники происхождения средств тоже должны быть прозрачны и так далее. И в этом смысле нам кажется, что это очень важный постулат, который должен заключаться в том, что мы обеспечиваем соблюдение всех международных и российских норм в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)", - продолжил он.

Чистюхин также отметил, что, создавая легальную среду обращения криптовалют, нельзя оставить в "серой" зоне тех, кто в эту среду попадать не будет. "То есть сегодня действительно у нас "серая" зона, и там непонятные конторы сегодня осуществляют этот обмен, проводят платежи с криптоактивами. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в рамках реализации наших предложений все те, кто не получил легальных возможностей осуществлять операции с криптой, не прошел процедуру лицензирования, не выполняет всех необходимых требований, чтобы деятельность данных лиц была незаконной", - сказал он.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Но эти критерии не окончательные, они продолжают обсуждаться Минфином и ЦБ.

ЦБ в письме также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.