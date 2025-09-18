Поиск

ЦБ РФ рассчитывает завершить дискуссию с Минфином по криптоинвестициям до конца года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает завершить дискуссию с Минфином о регулировании криптоинвестиций до конца текущего года, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Но эти критерии не окончательные, они продолжают обсуждаться Минфином и ЦБ.

"Мы до окончательного решения пока не дошли, но для нас это один из приоритетов. В этом году, я думаю, дискуссию завершим", - сказал Чистюхин.

Директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев в начале сентября сообщал, что Минфин предлагает снизить требования признания "суперквалом", чтобы расширить круг участников ЭПР и протестировать механизм более тщательно, перед внесением изменений в закон. При этом он не уточнил, насколько именно могут быть снижены требования.

