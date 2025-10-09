Поиск

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска дальних БПЛА, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также пункты временной дислокации подразделений противника в 142 районах, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ
"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

