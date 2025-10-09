Россия и Таджикистан договорились сотрудничать в борьбе с холерой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова и и министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода подписали меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с холерой, сообщил Роспотребнадзор.

Документ предусматривает совместный мониторинг объектов окружающей среды на территории Таджикистана на наличие вибриона холеры, проведение тренировочных мероприятий, курсов повышения квалификации для таджикских специалистов по вопросам эпидемиологии и бактериологии и совместных научных исследований по холере и другим опасным инфекциям.

"Эта работа позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снижая риски завоза и распространения холеры", - добавили в Роспотребнадзоре.