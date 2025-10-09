Путин отметил, что о причинах крушения самолета AZAL ему сообщили накануне встречи с Алиевым

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву сведения о крушении авиалайнера AZAL, которые ему самому стали известны только в среду, а перед встречей с Алиевым глава российского государства звонил в Москву и уточнял, нет ли дополнительных деталей.

"В целом, в основном я вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера", - сказал он на встрече с Алиевым в Душанбе.

"Ещё даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я вам рассказал", - добавил Путин.



