Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Около 16 млн россиян воспользовались возможностью установления на Госуслугах самозапрета на оформление кредитов, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Он напомнил, что в рамках борьбы с мошенничеством была введена возможность установления гражданами ряда самозапретов - в частности, на оформление кредитов и на оформление сим-карт.

"Ряд самозапретов вступил в силу уже в этом году. Начиная с самозапрета на оформление кредитов, который благодаря Центробанку появился. Почти 16 млн человек на Госуслугах такой самозапрет выставили. То есть, люди опасаются, что где-то дадут слабину и дадут мошеннику собой поруководить. А когда самозапрет выставлен, придется сходить ногами, чтобы его снять, и мошенник тебя за руку просто так не поведет снимать самозапрет", - сказал Качанов на форуме "Финополис" в четверг.

Кроме того, напомнил он, с сентября появилась возможность установления самозапрета на оформление сим-карт. На сегодня этой возможностью воспользовались около 200 тыс. человек, сообщил замглавы Минцифры РФ.

