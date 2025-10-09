Поиск

Путин видит разрешение ситуации вокруг ядерной программы Ирана только путем дипломатии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Москва плотно контактирует с Ираном для урегулирования иранской ядерной проблемы, получает соответствующие сигналы от Израиля, которые передает иранскому руководству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал Путин, выступая в Душанбе на саммите "Центральная Азия-Россия".

Он напомнил, что в России недавно был гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы с ним подробно говорили на эту тему, и он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут нацелены на то, чтобы добиться окончательного урегулирования этой очень сложной региональной проблемы", - подчеркнул президент РФ,

При этом он отметил, что "мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать это нашим иранским друзьям о том, что и Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации".

