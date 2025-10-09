Поиск

Число атак на критическую информационную инфраструктуру РФ выросло почти в 4 раза в 2025 г.

Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Количество преступлений в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России в текущем году увеличилось почти в четыре раза, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в четверг.

"Почти в четыре раза увеличилось количество преступлений в отношении объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на заседании по информационной безопасности были также рассмотрены вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким", - сообщили в аппарате.

В Совбезе заявили, что растет количество киберпреступлений в отношении инвалидов и несовершеннолетних.

Разработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования, включая усиление ответственности преступников, добавили в пресс-службе.

