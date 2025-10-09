Эксперимент с оценками за поведение в школах могут продлить или расширить с 1 января

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Итоги эксперимента по введению в ряде школ семи регионов России оценки за поведение будут подведены в конце 2025 года, рассматривается продление эксперимента или его расширение на все образовательные учреждения, сообщил "Интерфаксу" глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Эксперимент только начался в нескольких регионах, поэтому сейчас сложно еще говорить о каких-то итогах, чуть больше месяца прошло. Мы итоги проведём в конце года, в декабре", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос о том, как проходит эксперимент и планируется ли введение оценки с 1 января во всех регионах РФ.

По его словам, планируется также подвести промежуточные итоги, а затем уже принимать окончательное решение. "Окончательное решение мы примем, когда у нас уже будут такие итоги, которые можно будет обсудить. Либо продлить эксперимент, либо, когда уже будет выбрана одна из трех моделей, с 1 января уже вводить (оценку за поведение) в целом (по России)", - уточнил министр.

Ранее Кравцов сообщал, что оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области.

Оценки за поведение в пилотных школах предлагается выставлять с первого по восьмой классы обучения. Регионам предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").