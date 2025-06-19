Идею ввести в школах оценки за поведение поддерживают 74% россиян

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (74%) убеждены, что в российских школах следует ввести оценки за поведение учащихся, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий чаще всех данную идею приветствуют сограждане старше 60 лет (88%), показывают результаты исследования.

Среди аргументов сторонников введения такой системы оценок - ожидания, что это дисциплинирует детей и повысит авторитет школьных учителей.

В свою очередь, каждый пятый (21%) считает, что ставить детям оценки за поведение в школе не нужно, среди респондентов 18-30 лет такого мнения придерживается каждый второй (50%), отмечают социологи.

Обосновывая свою точку зрения, эти респонденты говорят о рисках предвзятого отношения к детям со стороны школьных учителей.

По данным ФОМ, оставшиеся 5% респондентов затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос проводился с 30 мая по 1 июня 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.



